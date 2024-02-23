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Нападающий «Сочи» Тянулин установил клубный рекорд по очкам за регулярку

В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин во встрече отметился голом и результативным пасом. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард набрал 45-е очко в сезоне и обновил рекорд клуба по очкам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2015/2016 Андре Петерссон набрал 44 балла.

Также Тянулин побил рекорд клуба по результативным передачам за одну регулярку, сейчас в его активе 28 передач, а рекордсменом до этого был Роберт Росен — 27 передач в сезоне-2018/2019.

«Сочи» в последнем для себя матче регулярного сезона примет «Нефтехимик» 25 февраля.