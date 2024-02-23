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Дубль Мичкова помог «Сочи» уверенно победить дома «Куньлунь Ред Стар»

Дубль Мичкова помог «Сочи» уверенно победить дома «Куньлунь Ред Стар»
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В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Криштоф (Чебыкин, Ибрагимов) – 03:16 (5x5)     2:0 Корягин (Мичков, Хуснутдинов) – 07:48 (5x5)     2:1 Вон (Оттенбрайт) – 19:16 (5x5)     3:1 Мичков (Волков, Тянулин) – 21:13 (5x5)     4:1 Чебыкин (Манухов, Рассказов) – 26:52 (5x5)     5:1 Тянулин (Хуснутдинов) – 28:10 (5x5)     5:2 Фу (Граовац, Ип) – 39:32 (5x4)     6:2 Мичков (Хуснутдинов) – 40:59 (5x5)     6:3 Кэмпбелл – 57:51 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Михал Криштоф с передач Николая Чебыкина и Семёна Ибрагимова открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Глеб Корягин с передач Матвея Мичкова и Марата Хуснутдинова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Тайлер Вон с передачи Тёрнера Оттенбрайта размочил счёт в матче.

В начале второго игрового отрезка Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Николай Чебыкин с передач Романа Манухова и Кирилла Рассказова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В середине периода Артур Тянулин с передачи Марата Хуснутдинова довёл счёт до крупного. На последней минуте периода Паркер Фу с передач Тайлера Граоваца и Брэндона Ипа сделал счёт 2:5.

На 59-й секунде третьего периода Матвей Мичков с передачи Марата Хуснутдинова вновь сделал разницу в четыре шайбы. В концовке встречи Колин Кэмпбелл установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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