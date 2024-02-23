Дубль Мичкова помог «Сочи» уверенно победить дома «Куньлунь Ред Стар»

В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
На четвёртой минуте первого периода Михал Криштоф с передач Николая Чебыкина и Семёна Ибрагимова открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Глеб Корягин с передач Матвея Мичкова и Марата Хуснутдинова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Тайлер Вон с передачи Тёрнера Оттенбрайта размочил счёт в матче.
В начале второго игрового отрезка Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Николай Чебыкин с передач Романа Манухова и Кирилла Рассказова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В середине периода Артур Тянулин с передачи Марата Хуснутдинова довёл счёт до крупного. На последней минуте периода Паркер Фу с передач Тайлера Граоваца и Брэндона Ипа сделал счёт 2:5.
На 59-й секунде третьего периода Матвей Мичков с передачи Марата Хуснутдинова вновь сделал разницу в четыре шайбы. В концовке встречи Колин Кэмпбелл установил окончательный счёт в матче.
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