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Волков и Выдренков устроили эмоциональную драку в игре «Динамо» — СКА

Волков и Выдренков устроили эмоциональную драку в игре «Динамо» — СКА
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В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В концовке третьей двадцатиминутки нападающий хозяев Александр Волков и защитник армейцев Иван Выдренков устроили эмоциональную драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода каждый хоккеист был наказан пятиминутным штрафом за драку.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунем».

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