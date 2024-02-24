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Игнатьев — о девятом месте: кому-то покажется, что какая-то мелочь, а для нас это важно

Игнатьев — о девятом месте: кому-то покажется, что какая-то мелочь, а для нас это важно
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (3:6). В текущей регулярке «леопарды» смогли переиграть китайский клуб лишь с шестой попытки — первые пять матчей неизменно завершались в пользу «драконов».

«Каждая команда решает свои задачи; в нашем случае это борьба за девятое место. Кому-то покажется, что это какая-то мелочь, но для нас это важно, и для соперников тоже. Игра носила принципиальный характер. Много, конечно, мы пропустили голов. «Сочи» с победой. У нас ещё две игры, нам нужны очки», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.

После завершения матча ХК «Сочи» поднялся на девятое место в Западной конференции (53 очка после 67 матчей), опередив «Куньлунь» (52 очка после 66 матчей), но у «драконов» есть матч в запасе.

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