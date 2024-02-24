Кокорев: наконец-то обыграли эту команду, честно говоря, не получалось с ней

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:3) высказался об итоге встречи. В текущей регулярке «леопарды» смогли переиграть китайский клуб лишь с шестой попытки — первые пять матчей неизменно завершались в пользу «драконов».

«Наконец-то мы обыграли эту команду, честно говоря, не получалось с ней. Получалась игра, а выиграть — нет. Но сегодня, считаю, парни красавцы. И красивые голы получились, Тянулин сегодня набрал 45-е очко — лучший показатель в истории «Сочи», мы все вместе его поздравляем», — приводит слова Кокорева пресс-служба КХЛ.

Ранее главный тренер «Сочи» заявил о желании продолжить работу в клубе в следующем сезоне КХЛ, несмотря на то, что южане не смогли выйти в плей-офф в этом году.