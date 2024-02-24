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Все результаты игрового дня НХЛ 24 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 24 февраля
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Сегодня, 24 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Воронков (Марченко, Проворов) – 12:05 (pp)     1:1 Гиргенсонс (Окпосо, Клаг) – 16:16     1:2 Клифтон (Брайсон, Бенсон) – 43:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Демело, Моррисси) – 14:47     0:2 Элерс (Моррисси) – 21:49     1:2 Блэквелл (Джонс) – 35:58     2:2 Джонсон (Фолиньо, Дикинсон) – 59:17     2:3 Коннор (Моррисси) – 60:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Миддлтон, Эрикссон Эк) – 19:37     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 30:27 (pp)     1:2 Бродин (Чисхольм, Капризов) – 49:31     1:3 Болди (Хартман, Юханссон) – 52:18     2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 54:51 (pp)     2:4 Цуккарелло – 58:33    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 80 очками после 58 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 59 матчей.

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