Тарасенко — главный джокер в дедлайн НХЛ. Уйдёт к Кучерову или Макдэвиду?

Владимир Тарасенко остаётся одним из главных лакомых кусочков в преддверии дедлайна. Несмотря на не самый успешный сезон, нападающий привлекает много внимания и может стать полезным дополнением для любой команды.

Особенно если учесть, что шансы «Оттавы» на выход в плей-офф стремятся к нулю. А контракт Тарасенко на $ 5 млн истекает в конце сезона — Владимиру нужно как-то проявить себя, чтобы «выбить» новое выгодное соглашение. Возможно, последнее в карьере в НХЛ. Да и «сенаторы» вряд ли откажутся от дополнительных «плюшек», ведь у них по-прежнему каждый пенни на счету.

В числе потенциальных команд, куда отправляют форварда, на днях всплыла «Тампа». Об этом сообщил известный журналист Давид Паньотта. Но насколько реальны шансы обмена Тарасенко именно в стан «Лайтнинг»? Или есть более вероятные кандидаты?

Как Тарасенко проявляет себя?

Давайте для начала напомним, как Владимир выступает в нынешнем сезоне. Россиянин набрал 37 (15+22) очков в 51 матче. Хоть нападающий и занимает четвёртое место в списке лучших снайперов и ассистентов, а также пятое в списке бомбардиров в «Оттаве», он всё же играет значительно слабее, чем от него ожидали.

«Есть ключевые элементы в игре нападающего, которые ухудшились, что может стать тревожным сигналом для приобретающей команды. Самым ярким является то, что было самой смертоносной частью его игры: его бросок.

В этом сезоне количество бросков у Тарасенко сильно просело. Дело не только в том, что он далёк от своих пиковых лет — примерно 10 попыток на 60 минут игры, — дело в том, что он далёк и от себя образца последних сезонов. Он меньше не только бросает, но и попадает в створ. Качество броска Тарасенко также ухудшилось во всех форматах игры.

Владимир Тарасенко Фото: Zuma/TASS

Тот факт, что он играет меньше в большинстве (менее 40% доступных минут), вероятно, как-то связан с этим. Но такие провалы в его бросках наблюдаются и при игре «пять на пять», где Тарасенко не так часто, как в прошлые годы, получает опасные передачи, что может способствовать ухудшению качества броска. Однако это не объясняет, почему продвижение шайбы с его стороны стало более затруднённым. Согласно All Three Zones, Тарасенко, владея шайбой, не так часто доставляет её в зону нападения и не создаёт моменты для своих товарищей по команде. Кроме того, есть оборонительная сторона его игры, которая в этом сезоне была слаба по сравнению с его одноклубниками.

Всё может быть просто: Тарасенко на этом этапе своей карьеры нуждается в большей поддержке и прикрытии, чтобы максимизировать свою игру. Возможно, какой-то претендент на кубок подходит для этого лучше, чем «сенаторы». Но это делает сделку для него более рискованной, чем в прошлые годы, если результативность не будет устойчивой, а игра в защите станет обузой», — заключает The Athletic.

Однако, несмотря на слабую игру, факт остаётся фактом. Тарасенко привлекает много внимания со стороны других клубов. Посмотрим, какие слухи ходят в североамериканской прессе, и оценим шансы Владимира на обмен в другой клуб.

Куда теперь?

«Оттава»

Конечно, Тарасенко может остаться в «Сенаторз». Сам Владимир заявлял: «Думаю, самое главное — не читать экспертов в интернете, понимаете? Я не захожу в интернет, не читаю хоккейные новости. Есть много людей, много мнений. Знаю, что многие парни любят читать. И они воспринимают это очень близко, но я думаю, что нужно сосредоточиться в основном на себе и делать всё, что ты можешь сделать в своей ситуации. Когда начнутся переговоры, мы, конечно, будем рассматривать все варианты. Как я уже сказал, вам, ребята, нравится что-то находить, но нет ничего. Сейчас я ничего не могу сказать».

Иными словами, нападающий может рассматривать возможность остаться в «Оттаве». Тем более нынешний контракт содержит пункт о запрете обмена.

Но главный вопрос: зачем?

Это не будет выгодно ни для Тарасенко, которому «Оттава» вряд ли даст как минимум такой же приятный контракт и который едва ли поиграет в плей-офф в ближайшие годы в таком случае, ни для клуба, который может забесплатно потерять классного нападающего. Обмен позволит «Сенаторз» получить важную прибыль, а Владимиру — шанс на кубок и хорошее соглашение в будущем.

Шансы на продление контракта с «Оттавой»: 10%.

«Тампа»

Теперь разберём инсайд-предположение Паньотты.

На первый взгляд, такая сделка вполне возможна. Боссы «Лайтнинг» привыкли удивлять в дедлайн, а самому клубу нужно усиление в атаке. Плюс есть необходимое место под потолком зарплат — из-за травмы Михаила Сергачёва освободились средства.

Самому Тарасенко такой вариант, очевидно, будет интересен. «Тампа» — опытный кубковый боец и всегда будет претендентом на Кубок Стэнли, даже в нынешнем состоянии. Сам Владимир способен оказать помощь кризисной команде, да и вряд ли откажется от возможности поиграть вместе с Никитой Кучеровым. В случае успеха крутой контракт — даже если и не с «Тампой» — ему обеспечен.

В то же время кажется, что «Лайтнинг» вряд ли пойдут на такую сделку. По нескольким причинам. Во-первых, у «молний» не так уж и много активов, которыми можно пожертвовать ради 32-летнего форварда с проблемами со здоровьем. Ни хороших пиков, ни доступных и относительно ненужных игроков. Во-вторых, после травмы Сергачёва «Тампе», и так много пропускающей, жизненно необходимо усиление обороны. Так что основное внимание боссов «Лайтнинг» будет уделено поиску защитника. А дальше — как пойдёт.

Шансы на обмен в «Тампу»: 30%.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

«Флорида» и «Айлендерс»

Паньотта также упоминал в феврале «Пантерз» и «Нью-Йорк» как потенциальных приобретателей Тарасенко. Но тут даже не нужно много расписывать. У «Флориды» порядок с составом и нет лишнего места под потолком зарплат. А в «Айлендерс» сам Владимир вряд ли перейдёт — очень уж малы шансы на кубок у «островитян».

Шансы на обмен: 5-7%.

«Эдмонтон»

Перейдём к инсайдам от The Athletic. Журналисты этого издания назвали шесть команд, куда потенциально может перейти Тарасенко. Один из вариантов, который не в первый раз возникает в контексте обмена Владимира, — «Эдмонтон».

«Недавней победной серией из 16 матчей «Ойлерз» показали, насколько они могут доминировать. Но это не должно останавливать руководство от попыток стать лучше. К дедлайну «Эдмонтону» следует обратить внимание на два ключевых компонента, чтобы улучшить свои шансы в плей-офф: результативность игроков глубины и поддержка в обороне.

Неудивительно, что состав, возглавляемый Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, очень силён. В лице Зака Хаймана и Райана Ньюджент-Хопкинса оба лидера получают массу поддержки. Но «Ойлерз» не помешала бы дополнительная помощь позади них, особенно на фланге. Тарасенко мог бы стать игроком второго-третьего звеньев в «Эдмонтоне», и, пожалуй, «нефтяники» могут надеяться, что их динамичный стиль поможет форварду улучшить свою игру в атаке.

У «Ойлерз» есть три пика первого раунда следующих трёх драфтов, которые могут пригодиться, если им понадобится, чтобы «Оттава» сохранила часть зарплаты. Кроме того, у команды есть выборы во втором раунде драфтов 2024 и 2026 годов, что может быть более подходящим предложением на данном этапе, в зависимости от того, как будет развиваться рынок», — говорится в сообщении.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Пики действительно могут соблазнить «Оттаву» (сложно рассчитывать на игрока с истекающим контрактом). Тарасенко наверняка будет рад поиграть с Макдэвидом и Драйзайтлем, тем более «Эдмонтон» в этом году может пошуметь в плей-офф. Самим «нефтяникам» наверняка пригодится опыт Владимира — обладателя Кубка Стэнли.

Вопрос лишь один: решатся ли «Ойлерз» пойти за немолодым нападающим, который вполне может и «исчезнуть» в плей-офф, а не за каким-нибудь менее крутым, но более надёжным игроком?

Шансы на обмен: 80%.

«Каролина»

«Харрикейнз», как правило, являются одними из лучших созидателей в нападении во всей НХЛ, занимая высокие позиции по броскам и ожидаемым голам. Результаты не всегда отражают эти факты. По данным Evolving-Hockey, в нынешнем сезоне при игре «пять на пять» они забили на 15 голов меньше, чем ожидалось, исходя из качества бросков. Поэтому поиск кого-то, кто сделает решающее касание, должен снова оказаться в центре внимания «Каролины», чтобы она наконец могла пройти дальше в плей-офф.

Прошлым летом клуб «вёл» Тарасенко как свободного агента. До того, как форвард наконец подписал контракт с «Оттавой», существовал взаимный интерес. Возможно, в ближайшие несколько недель «ураганы» ещё появятся на радарах.

«Харрикейнз» получат уже не того нападающего, который забивал так же часто и чьи броски были же такими смертельными, как в прошлые годы. Но у этой команды есть поддержка в обороне, чтобы попытаться сбалансировать недостатки Тарасенко и максимально улучшить атакующую игру в своей топ-6.

«Каролина» — одна из немногих претендентов, который сможет провести этот обмен, не вспотев: у неё есть все пики драфта-2024 плюс второй выбор от «Филадельфии» и почти все пики 2025 и 2026 годов. У «ураганов» должна быть некоторая гибкость в плане потолка зарплат, чтобы эта сделка не потребовала удержания зарплаты. «Харрикейнз», вероятно, могут позволить себе игрока классом даже выше, чем Тарасенко, но им следует оставить открытыми возможности для форварда-ветерана», — пишет The Athletic.

Что ж, здесь всё и так понятно. Вероятнее всего, «Каролина» переключится на Тарасенко, если не получится договориться о более топовом нападающем. Впрочем, Владимир сможет помочь команде, да и сам наверняка захочет перейти в стан «Харрикейнз». Главное, чтобы к этому моменту его не перехватил кто-то другой.

Шансы на обмен: 65%.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Бо́льшую часть сезона слабым местом «Рейнджерс» был правый фланг, а травма Блейка Уилера только усугубила ситуацию. Ключом к обмену в дедлайн является поиск хоккеиста, который может помочь улучшить игру звена Мики Зибанеджада. Так что, возможно, руководство обратится к кому-то, кто знаком с такой ролью.

Владимир хорошо влился в топ-6 «Рейнджерс» в прошлый дедлайн. Единственная проблема заключается в том, что версия Тарасенко этого сезона далеко не так эффективна, поэтому руководство должно быть уверено, что возвращение в Нью-Йорк может способствовать качественному изменению игры форварда.

В распоряжении «Рейнджерс» есть три пика первого раунда следующих драфтов, но только один выбор во втором раунде (в 2024 году) и один – в третьем (в 2026 году). Однако какая-нибудь комбинация пиков в середине-конце драфта плюс более молодой хоккеист может стать тем, что зацепит «Оттаву», особенно если нападающий сузит круг команд, в которые его можно обменять, лишь до нескольких вариантов, включая «Рейнджерс». Если «Нью-Йорк» намерен приобрести более одного игрока, то вероятнее, что он также заплатит за удержание части зарплаты», — пишет The Athletic.

Здесь вновь будем кратки. Вряд ли «Рейнджерс», помня о провале прошлого года и зная свой потенциал в нынешнем сезоне, решатся вернуться к варианту, который уже себя не оправдал. Особенно к более слабой версии оного.

Шансы на обмен: 3%.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

«Даллас»

«Приоритетом №1 для «Старз» на данный момент, скорее всего, будет защитник для глубины состава, особенно если Нильс Лундквист выбыл на длительный срок. Но «Даллас» должен пойти ва-банк в этом году и, вероятно, не ограничится рассмотрением только одной позиции для усиления.

Травма Евгения Дадонова может открыть двери руководству для добавления в состав ещё одного нападающего. На данный момент Тай Делландреа ворвался в основу, но «Старз», возможно, захочется большей определённости, чем могут обеспечить любые имеющиеся варианты. Вот здесь-то и может нарисоваться такой игрок, как Тарасенко. В своей худшей форме Владимир способен стать искрой для третьей тройки в роли, где от него не ждут максимальной результативности. А в своей лучшей форме, если «Далласу» удастся максимизировать его игру и замаскировать некоторые из его недавно описанных недостатков, он может попасть в топ-6, когда его об этом попросят.

У «Старз» есть следующие три пика в первых раундах, но это, скорее всего, станет переплатой за то, на какую роль будут приглашать Тарасенко в «Даллас», даже с сохранением зарплаты (а это может зависеть от того, что будут делать с кэпхитом Дадонова). Для сделки команда располагает пиками второго раунда 2024 года и третьего раунда в 2025 и 2026 годах», — говорится в сообщении.

Этот вариант выглядит достаточно привлекательным для самого Тарасенко — «Даллас» в нынешнем сезоне более чем хорош. Однако сами «звёзды», кажется, обратятся к кандидатуре Владимира только в крайнем случае. У них есть ресурсы для приобретения более надёжного и результативного варианта — а необходимость идти ва-банк заставит рискнуть ради такого.

Шансы на обмен: 15%.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

«Миннесота»

«Возможно, «дикари» сейчас не выглядят как команда уровня плей-офф, но восьмое место является законным уайлд-кард на Западе. Если «Миннесота» продолжит двигаться в правильном направлении, а команды рядом — такие, как «Калгари», — будут и дальше выпадать из гонки за плей-офф, руководство может решиться на приобретения в дедлайн.

Главным приоритетом должен стать поиск результативных исполнителей на второстепенные роли. Нападение в «Миннесоте» по праву отдано Кириллу Капризову и Мэтту Болди. Но этой команде нужно усиление в атаку, чтобы иметь хоть какой-то шанс на финиш за пределами «страшной середины».

Тарасенко, даже на этом этапе своей карьеры, способен стать игроком третьего звена в «Миннесоте». Или, может быть, он вытеснит Маркуса Юханссона из второй тройки на более подходящую позицию в третьей.

Учитывая, что все пики «дикарей» первых трёх раундов следующих трёх драфтов, кроме одного, остаются в распоряжении команды, «Уайлд» смогут совершить обмен, чтобы получить дополнительного результативного нападающего на второстепенную роль», — пишет The Athletic.

Что ж, этот вариант отчасти кажется рабочим, но всё же в него верится с трудом. Хоть «Миннесота» и может обратить внимание на Тарасенко — для команды это было бы неплохим усилением, — но вряд ли сам Владимир захочет переходить в клуб, который способен легко пролететь мимо плей-офф. Слишком рискованно — а на кону будущий контракт.

Шансы на обмен: 5%.

«Бостон»

«Обмен Шона Монахана стал сигналом того, насколько дорогим окажется центральный нападающий средней шестёрки в дедлайн. Это может положить конец надеждам «Брюинз» на усиление центральной линии, учитывая, что у них уже нет три топ-пика драфта-2024 и выбора во втором раунде 2025 года.

Лучший способ обновить группу нападающих «мишек» при ограниченном бюджете — это приобрести в дедлайн крайнего нападающего для глубины. Таким игроком и может стать Тарасенко — в зависимости от того, как пошатнётся остальная часть рынка.

Если Джордан Эберле и Джейк Гюнцель будут доступны, возможно, это снизит цену на нападающего «сенаторов». Вызов для «Бостона» будет заключаться в том, чтобы найти место под потолком зарплат, чтобы всё это провернуть, даже если у клуба есть активы для обменов. Но тот факт, что у этой команды впереди тяжелейшее расписание ещё до выхода в плей-офф, может подтолкнуть руководство проявить своё творчество», — говорится в сообщении.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Проблемы, описанные The Athletic, объясняют, почему сделка крайне сложна. Конечно, Тарасенко должен оценить вариант с «Бостоном» — вряд ли он откажет «мишкам». Однако сами «Брюинз» в тяжёлом положении относительно потолка зарплат, да и вингер — явно не та позиция, которая нуждается в срочном усилении. Опять-таки, есть ощущение, что «Бостон» обратится к кандидатуре Тарасенко только в крайнем случае.

Шансы на обмен: 7%.

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Что ж, в дедлайн Тарасенко точно станет одним из главных — если не главным — ньюсмейкером. Собственно, как и в межсезонье-2023. И, несмотря на все предположения, Владимир может удивить своим выбором. Как он сделал как раз минувшим летом. Так что будет интересно посмотреть, что теперь выберет Тарасенко. И пожелать ему на этот раз точно не прогадать с выбором.