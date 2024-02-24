Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству сезонов с 60+ очками

В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:4.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. После этого у 26-летнего форварда стало 60 (24+36) очков в сезоне. Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Капризов в третий раз набрал 60 и более очков за «Миннесоту» и вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с Микко Койву. Лидером же является Мариан Габорик с четырьмя сезонами с 60+ баллами в активе.

«Миннесота Уайлд» с 60 очками находится на 10-м месте в таблице Запада.