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Капризов стал третьим россиянином, кто набрал 60+ очков в нынешнем сезоне НХЛ

Капризов стал третьим россиянином, кто набрал 60+ очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:4.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. После этого у 26-летнего форварда стало 60 (24+36) очков в сезоне.

Капризов стал третьим российским игроком в сезоне, кто набрал 60 и более очков в нынешнем сезоне НХЛ. Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас имеет 78 (32+46) очков и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 95 (36+59) результативных баллов и находится на первой строчке в списке лучших бомбардиров.

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