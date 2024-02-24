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«Барыс» обновил собственный антирекорд по очкам в КХЛ

«Барыс» обновил собственный антирекорд по очкам в КХЛ
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В Континентальной хоккейной лиге завершается регулярный чемпионат. Астанинскому «Барысу» в нынешнем сезоне осталось провести два домашних матча: 24 февраля с тольяттинской «Ладой» и 26 февраля с новосибирской «Сибирью».

На данный момент подопечные Олега Болякина набрали 48 очков в 66 матчах. Текущий сезон официально можно считать худшим в истории «Барыса». Даже при условии двух побед клуб из столицы Казахстана обновит собственный антирекорд по количеству очков по итогам регулярки КХЛ. Напомним, по итогам сезона-2022-2023 столичный клуб также занял последнее место на Востоке, но набрал 61 балл по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев заявил, что в неудачном сезоне «Барыса» виноваты руководство и активные болельщики астанинского клуба.

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