«Эти болельщики — вредители!» Гимаев — об отставке Скабелки из «Барыса»

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев заявил, что в неудачном сезоне «Барыса» виноваты руководство и активные болельщики астанинского клуба, которые приняли решение убрать главного тренера команды Андрея Скабелку.

«Несомненно, это худший сезон для казахстанского клуба. Надо сказать „спасибо“ тем руководителям клуба и той группе активных болельщиков, которые приняли решение убрать в начале сезона наставника Андрея Скабелку. Смена Скабелки была изначально авантюрой. А эти болельщики? Они вредители! Причины выхода из кризиса вижу в том, что надо найти тренера, под которого собиралась бы команда, и дать ему карт-бланш на весь сезон. Причём необязательно, чтобы это был зарубежный наставник», — приводит слова Гимаева журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.

Клуб из столицы Казахстана в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 66 матчей, в которых набрал 48 очков. «Барыс» находится на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечным Олега Болякина в регулярке осталось провести два домашних матча.