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Олимпийский чемпион назвал главный минус регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024

Олимпийский чемпион назвал главный минус регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024
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Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, что в регулярном сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги было мало интриги.

«Кубковая восьмёрка в Западной конференции давно определилась, известна она и в Восточной конференции. Это главный минус регулярному чемпионату, об этом надо думать, что с этим делать дальше и какие решения принимать. До бесконечности такое не может продолжаться, хочется, чтобы интрига сохранялась как можно дольше. Нельзя закрывать глаза на подобные вещи», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в КХЛ осталось два претендента на Кубок Континента – приза команде-победительнице регулярного сезона — СКА и московское «Динамо». Регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершится в понедельник, 26 февраля.

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