Бронзовый призёр ОИ: мне было бы стыдно за сборную Словакии, если бы там были игроки КХЛ

Бронзовый призёр Олимпийских игр Кристиан Поспишил высказался о возможном выступлении в КХЛ и выразил своё мнение относительно участия игроков лиги в сборной Словакии на чемпионате мира.

«У меня есть чёткое мнение на этот счёт. Я не поеду в Россию. КХЛ — это инструмент пропаганды. Но здесь, в Словакии, политика также влияет на хоккей. Словацкая хоккейная ассоциация также получает ресурсы от государства.

Возможное приглашение игроков КХЛ в сборную Словакии? Мне было бы стыдно за такую ​​команду. Критика будет исходить со всех сторон, и это лишь подтвердит, что данное решение для игроков КХЛ неправильное», — цитирует Поспишила Sport Aktuality.

Ранее бывший игрок «Атланты Трэшерз» и сборной Словакии Борис Валабик рассказал о причинах приезда словацких игроков в Континентальную хоккейную лигу.