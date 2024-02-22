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Экс-игрок НХЛ: словаки едут в КХЛ по единственной причине — деньги

Экс-игрок НХЛ: словаки едут в КХЛ по единственной причине — деньги
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Бывший игрок «Атланты Трэшерз» и сборной Словакии Борис Валабик рассказал о причинах приезда словацких игроков в Континентальную хоккейную лигу.

«Как вы думаете, почему они туда едут? Вероятно, не потому, что там лучше живут или там лучше заботятся об их семьях. Мне было достаточно того, когда я играл в Казахстане, хотя у меня тогда не было семьи, но я уже сказал себе, что не хочу, чтобы мой ребёнок рос здесь. Единственная причина, по которой эти парни туда ходят, — это деньги.

Я не могу их судить, я не на их месте. Тот факт, что в их хоккейном резюме будет игра в КХЛ, которая считается второй лигой мира, может парадоксальным образом навредить им сегодня», — приводит слова Валабика чешский хоккейный подкаст «Bomby k staty».

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