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«Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в выездной встрече

«Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в выездной встрече
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шаров (Орлович-Грудков, Шмелёв) – 23:58 (5x5)     1:1 Коротков (Назаров, Ахияров) – 32:08 (5x5)     1:2 Андреофф (Белоусов, Мёрфи) – 34:03 (5x4)    

Счёт в матче был открыт в начале второго периода экс-нападающим «Сибири», ныне выступающим за уфимский клуб, — Александром Шаровым. В середине этого же игрового отрезка хоккеисты гостей сумели восстановить паритет усилиями Никиты Короткова, а уже через несколько минут Энди Андреофф отличился в большинстве и вывел свою команду вперёд. На последних минутах встречи уфимцы устроили штурм ворот Антона Красоткина, но сравнять счёт им так и не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Сибирь», набрав 67 очков в 67 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (88) завершит сезон на третьей строчке.

В заключительных играх регулярного чемпионата «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь» (26 февраля), а «Сибирь» сыграет на выезде с «Барысом» (26 февраля).

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