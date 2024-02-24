«Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в выездной встрече

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт в начале второго периода экс-нападающим «Сибири», ныне выступающим за уфимский клуб, — Александром Шаровым. В середине этого же игрового отрезка хоккеисты гостей сумели восстановить паритет усилиями Никиты Короткова, а уже через несколько минут Энди Андреофф отличился в большинстве и вывел свою команду вперёд. На последних минутах встречи уфимцы устроили штурм ворот Антона Красоткина, но сравнять счёт им так и не удалось.

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Напомним, «Сибирь», набрав 67 очков в 67 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (88) завершит сезон на третьей строчке.

В заключительных играх регулярного чемпионата «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь» (26 февраля), а «Сибирь» сыграет на выезде с «Барысом» (26 февраля).