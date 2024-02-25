Задоров прокомментировал свой ассист в матче с «Бостоном»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров высказался о своей результативной передаче в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ), отдав должное своему одноклубнику Джей Ти Миллеру.

«Задоров сказал, что его пас на Бёзера при первом голе «Кэнакс» был наигранной комбинацией, организованной Миллером перед вбрасыванием», — написал североамериканский журналист Роб Уильямс в социальных сетях.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Задорова, с учётом его выступлений в «Калгари Флэймз», 13 (3+10) очков в 54 матчах.

«Ванкувер» прервал четырёхматчевую серию поражений, набрал 82 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кэнакс» 28 февраля примут дома «Питтсбург Пингвинз».