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Задоров прокомментировал свой ассист в матче с «Бостоном»

Задоров прокомментировал свой ассист в матче с «Бостоном»
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров высказался о своей результативной передаче в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ), отдав должное своему одноклубнику Джей Ти Миллеру.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Задоров сказал, что его пас на Бёзера при первом голе «Кэнакс» был наигранной комбинацией, организованной Миллером перед вбрасыванием», — написал североамериканский журналист Роб Уильямс в социальных сетях.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Задорова, с учётом его выступлений в «Калгари Флэймз», 13 (3+10) очков в 54 матчах.

«Ванкувер» прервал четырёхматчевую серию поражений, набрал 82 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Кэнакс» 28 февраля примут дома «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Боквист (Бразо) – 25:27     0:2 Хайнен (Фредерик, Гики) – 31:15     1:2 Бёзер (Задоров, Миллер) – 52:49     2:2 Гронек (Миллер, Петтерссон) – 58:49     3:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 61:34 (pp)    
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