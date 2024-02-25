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Все результаты игрового дня НХЛ 25 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 25 февраля
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Сегодня, 25 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кейн (Гостисбер, Дебринкэт) – 00:33     2:0 Расмуссен (Рэймонд, Питри) – 04:21     3:0 Фаббри – 05:24     4:0 Дебринкэт (Зайдер, Спронг) – 19:02 (pp)     4:1 Болдюк (Саад, Уокер) – 32:28     5:1 Комфер (Рэймонд, Расмуссен) – 36:56     6:1 Дебринкэт (Кейн) – 38:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Эванс, Андерсон) – 23:06     1:1 Майер (Баль, Тоффоли) – 25:23     1:2 Судзуки (Кофилд, Ковачевич) – 33:07     2:2 Палат (Немец) – 37:50     3:2 Хишир (Тоффоли, Хьюз) – 53:33 (pp)     4:2 Братт (Майер) – 56:33     4:3 Судзуки (Армиа, Мэтисон) – 58:09    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 04:12     0:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 05:34     0:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:00 (pp)     1:3 Ли (Барзал, Добсон) – 53:44     2:3 Нельсон (Добсон) – 57:25 (pp)     2:4 Гленденинг (Хедман, Кучеров) – 59:30    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Миллер) – 31:56     1:1 Фёрстер (Лотон, Санхайм) – 42:36     1:2 Ремпе (Гудроу, Шнайдер) – 46:31    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Казинс (Куликов, Монтур) – 24:03     1:1 Милано (Сандин, Пасиоретти) – 38:31 (pp)     1:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 50:11 (pp)     2:2 Вераге (Монтур, Барков) – 56:30 (pp)     3:2 Форслинг (Беннетт) – 63:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp)     2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07     2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp)     2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45     2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48     3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41     3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Карлссон) – 05:41     0:2 Стивенсон (Теодор, Маршессо) – 23:03 (pp)     1:2 Шабо (Жозеф, Жиру) – 29:00     2:2 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 38:47 (pp)     3:2 Норрис (Шабо, Бреннстрём) – 45:48     3:3 Стивенсон (Карлссон, Теодор) – 58:45     4:3 Штюцле – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Боквист (Бразо) – 25:27     0:2 Хайнен (Фредерик, Гики) – 31:15     1:2 Бёзер (Задоров, Миллер) – 52:49     2:2 Гронек (Миллер, Петтерссон) – 58:49     3:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 61:34 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 16:38     1:1 Ахо (Фаст, Свечников) – 22:16     1:2 Джонстон (Бенн, Хейсканен) – 28:15    

На данный момент не завершились четыре матча НХЛ:

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Шервуд (Маккэррон, Йози) – 10:14     0:2 Форсберг (Новак, Нюквист) – 38:27 (pp)     1:2 Гранлунд (Эмберсон) – 41:10     1:3 Шервуд – 43:40     2:3 Задина (Рутта) – 49:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36     1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59     1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp)     1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp)     1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14     1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:58     2:5 Эберле – 46:11    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Дьюр, Ханифин) – 02:02     0:2 Поспишил (Зари, Пахал) – 09:11     0:3 Ханифин (Баклунд, Юбердо) – 15:53     1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 18:29 (pp)     2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:34     2:4 Хант (Юбердо, Чюлингтон) – 31:47     2:5 Ханифин (Зари, Андерссон) – 34:09 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
2 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг (Строум, Фаулер) – 09:33 (pp)     1:1 Фиала (Кемпе, Даути) – 15:23 (pp)     1:2 Кэррик (Хенрик) – 29:08 (sh)     2:2 Даути (Кемпе, Фиала) – 34:24 (pp)    
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В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 81 очками после 58 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 82 очками после 60 матчей.

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