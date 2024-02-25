Все результаты игрового дня НХЛ 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На данный момент не завершились четыре матча НХЛ:

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 81 очками после 58 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 82 очками после 60 матчей.