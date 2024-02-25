Все результаты игрового дня НХЛ 25 февраля
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Сегодня, 25 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кейн (Гостисбер, Дебринкэт) – 00:33 2:0 Расмуссен (Рэймонд, Питри) – 04:21 3:0 Фаббри – 05:24 4:0 Дебринкэт (Зайдер, Спронг) – 19:02 (pp) 4:1 Болдюк (Саад, Уокер) – 32:28 5:1 Комфер (Рэймонд, Расмуссен) – 36:56 6:1 Дебринкэт (Кейн) – 38:34
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Эванс, Андерсон) – 23:06 1:1 Майер (Баль, Тоффоли) – 25:23 1:2 Судзуки (Кофилд, Ковачевич) – 33:07 2:2 Палат (Немец) – 37:50 3:2 Хишир (Тоффоли, Хьюз) – 53:33 (pp) 4:2 Братт (Майер) – 56:33 4:3 Судзуки (Армиа, Мэтисон) – 58:09
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 04:12 0:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 05:34 0:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:00 (pp) 1:3 Ли (Барзал, Добсон) – 53:44 2:3 Нельсон (Добсон) – 57:25 (pp) 2:4 Гленденинг (Хедман, Кучеров) – 59:30
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Миллер) – 31:56 1:1 Фёрстер (Лотон, Санхайм) – 42:36 1:2 Ремпе (Гудроу, Шнайдер) – 46:31
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Казинс (Куликов, Монтур) – 24:03 1:1 Милано (Сандин, Пасиоретти) – 38:31 (pp) 1:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 50:11 (pp) 2:2 Вераге (Монтур, Барков) – 56:30 (pp) 3:2 Форслинг (Беннетт) – 63:41
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp) 2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07 2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp) 2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45 2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48 3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41 3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Карлссон) – 05:41 0:2 Стивенсон (Теодор, Маршессо) – 23:03 (pp) 1:2 Шабо (Жозеф, Жиру) – 29:00 2:2 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 38:47 (pp) 3:2 Норрис (Шабо, Бреннстрём) – 45:48 3:3 Стивенсон (Карлссон, Теодор) – 58:45 4:3 Штюцле – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Боквист (Бразо) – 25:27 0:2 Хайнен (Фредерик, Гики) – 31:15 1:2 Бёзер (Задоров, Миллер) – 52:49 2:2 Гронек (Миллер, Петтерссон) – 58:49 3:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 61:34 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 16:38 1:1 Ахо (Фаст, Свечников) – 22:16 1:2 Джонстон (Бенн, Хейсканен) – 28:15
На данный момент не завершились четыре матча НХЛ:
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Шервуд (Маккэррон, Йози) – 10:14 0:2 Форсберг (Новак, Нюквист) – 38:27 (pp) 1:2 Гранлунд (Эмберсон) – 41:10 1:3 Шервуд – 43:40 2:3 Задина (Рутта) – 49:34
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36 1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59 1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp) 1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp) 1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14 1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:58 2:5 Эберле – 46:11
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Дьюр, Ханифин) – 02:02 0:2 Поспишил (Зари, Пахал) – 09:11 0:3 Ханифин (Баклунд, Юбердо) – 15:53 1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 18:29 (pp) 2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:34 2:4 Хант (Юбердо, Чюлингтон) – 31:47 2:5 Ханифин (Зари, Андерссон) – 34:09 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
2 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг (Строум, Фаулер) – 09:33 (pp) 1:1 Фиала (Кемпе, Даути) – 15:23 (pp) 1:2 Кэррик (Хенрик) – 29:08 (sh) 2:2 Даути (Кемпе, Фиала) – 34:24 (pp)
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В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 81 очками после 58 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 82 очками после 60 матчей.
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