Никита ещё и включился в погоню за Мэттьюсом и Макдэвидом!

Кучеров продолжает разрывать НХЛ! Опять потеснил легенд, а «Тампа» наконец победила

Борьба за плей-офф в НХЛ выходит на самый интересный этап. Сейчас каждый матч может подарить шанс зацепиться за заветную путёвку — или украсть его.

«Тампа» на днях неожиданно уступила «Вашингтону» — прямому сопернику в борьбе за плей-офф — и подпустила «столичных» очень близко. Серия поражений продлилась до трёх матчей.

А следующим соперником «молний» стали «Айлендерс» Ильи Сорокина. «Нью-Йорк» также продолжает борьбу за восьмую строчку в той же Восточной конференции. То есть команды буквально проводили матч за четыре очка.

Начало осталось за «Тампой». Уже на пятой минуте Сорокин отразил бросок, но шайба вылетела на пятачок, где Ник Пол оказался самым расторопным — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Спустя всего 16 секунд «Айлендерс» сравняли счёт благодаря голу Бо Хорвата. Однако судьи отправились смотреть видеопросмотр и зафиксировали офсайд при входе в зону у Андерса Ли. Отмена!

С этого момента прошло всего 66 секунд — и забили уже «молнии»! Никита Кучеров принял шайбу на синей линии и пальнул. Сначала гол записали на Брейдена Пойнта, но позже вернули российскому нападающему!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Кучерова эта шайба стала 37-й в сезоне — он вышел на чистое третье место, обойдя Давида Пастрняка, и продолжил погоню за Остоном Мэттьюсом. Никита также набрал 96-е очко и оторвался от Натана Маккиннона на три балла.

На старте второго периода «Лайтнинг» забили третий гол. Пойнт ворвался в зону, каким-то чудом смог несколько раз пробросить шайбу мимо соперников и сохранить её. Брейден скинул на Кучерова, Никита вернул, бросок — и 3:0! Шайба медленно проскользила в «домик» Сорокину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря этому Кучеров набрал 97-е очко в сезоне! Кроме того, Никита стал вторым хоккеистом в нынешнем сезоне, отдавшим 60+ результативных передач, и приблизился к Коннору Макдэвиду в списке лучших ассистентов (66 против 60).

В середине третьего периода главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа решился на отчаянный шаг — получив возможность сыграть в большинстве, снял вратаря. И это даже принесло свои плоды! На 54-й минуте Андерс Ли отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 58-й минуте фанатам «Тампы» стало совсем страшно — «Айлендерс» забросили вторую шайбу! На этот раз постарался Брок Нельсон. 3:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Но «Тампа» в итоге дожала «Айлендерс». Люк Гленденинг забил в пустые ворота, а Никита Кучеров набрал третье очко в матче! Эта встреча стала для него 82-й в карьере с 3+ баллами — по этому показателю он обогнал легендарных Алекса Дельвеккио, Денниса Марука и Пьера Ларуша, а также сравнялся со Стивом Лармером. Теперь они делят 77-78-е места.

«Лайтнинг» наконец прервали серию поражений, вернув статус основного претендента на плей-офф в Восточной конференции. Андрей Василевский на этот раз сильно помог своей команде. А Кучеров продолжил отрываться от Натана Маккиннона в гонке бомбардиров.