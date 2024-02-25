«Не стоит даже переживать». Пестушко — о кубковых перспективах «Ак Барса»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Пестушко высказался о перспективах «Ак Барса» в плей-офф. Казанский клуб провёл не самую яркую регулярку и после 67 матчей занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов часто критикуется за слишком прагматичный стиль игры.

«Не стоит даже переживать. «Ак Барс» – кубковый боец. Билялетдинова вместе с ассистентами тоже можно считать специалистами по плей-офф. Они прекрасно знают, как грамотно подвести подопечных к Кубку Гагарина, да и те сами это понимают. Даже хорошо, что спад имел место в первой части. Сейчас же казанцы прибавили. Они нащупали сочетания, в которых будут бороться за трофей, и нашли действенную тактику.

Билялетдинова ругают за излишне прагматичный хоккей? Так говорят люди, не совсем понимающие его философию. Зинэтула Хайдярович действительно максимально строго спрашивает за действия в собственной зоне. Но при этом он никогда не запрещает творить в атаке. Всё зависит от исполнителей. Они должны просто выполнять установку наставника касательно игры в защите», – цитирует Пестушко RT.

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф с высокой долей вероятности встретится с «Автомобилистом». Вторым возможным кандидатом на роль соперников казанцев по первому раунду Кубка Гагарина является челябинский «Трактор». В прошлом сезоне казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА в семи матчах.