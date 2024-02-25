Вратарь Иван Просветов одержал седьмую победу в семи матчах АХЛ, две из них – всухую

24-летний российский голкипер системы «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов минувшей ночью провёл свой седьмой матч за фарм-клуб «ураганов» в АХЛ. «Колорадо Иглз» одержал сухую победу – 2:0.

Просветов провёл уже седьмой матч в АХЛ, выиграв в каждом из них. При этом две встречи ему удалось отыграь на ноль. По статистике Иван отражает 96,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,14.

В начале февраля Просветов был отправлен «Колорадо» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В нынешнем сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16.

Действующий однолетний контракт Просветова на общую сумму в $ 775 тысяч истекает по окончании нынешнего сезона.