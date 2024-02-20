Вратарь системы «Колорадо» Просветов признан лучшим игроком недели в АХЛ

Пресс-служба американской хоккейной лиги объявила, что вратарь «Колорадо Иглз» Иван Просветов был выбран игроком недели.

Просветов выиграл все три матча на прошлой неделе, отразив 93 из 98 бросков, при коэффициенте надёжности 1,67 и 94,9% отражённых бросков. Просветов сделал 25 сейвов и помог «Иглз» одержать победу со счётом 2:1 над «Бейкерсфилдом». В субботу он сделал 38 сейвов и пропустил лишь два гола в победном матче над «Коачелла Вэлли» со счётом 5:2. А в воскресенье Просветов отразил 30 из 32 бросков, когда «Колорадо» уверенно обыграл «Кондорс» со счётом 5:2.

24-летний Просветов был выбран «Аризоной Койотс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2018 года. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского голкипера 24 матча, в которых Иван отразил 88,1% бросков, пропуская в среднем 3,7 шайбы за игру. Его действующий однолетний контракт на общую сумму в $ 775 тыс. истекает по окончании нынешнего сезона.