Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» отреагировал на попадание на «Автомобилист» эпизодом из мультфильма «Тачки»

«Ак Барс» отреагировал на попадание на «Автомобилист» эпизодом из мультфильма «Тачки»
Комментарии

Пресс-служба казанского «Ак Барса» иронично отреагировала на попадание в первом раунде Кубка Гагарина на екатеринбургский «Автомобилист», опубликовав эпизод из популярного мультфильма «Тачки».

Видео доступно в телеграм-канале «Ак Барса».

«Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (82) – на четвёртой строчке, при этом казанцы ещё проведут заключительный матч регулярного чемпионата, в котором примут на домашнем льду «Адмирал» (26 февраля)

Старт серии между казанским «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом» запланирован на 29 февраля и пройдёт в столице Татарстана. Встречи пройдут 2, 4 ,6, 8*, 10* и 12* марта (*если потребуется).

Материалы по теме
Н. Заварухин: хотелось ли попасть на родной «Салават»? Что Богом велено, туда и попали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android