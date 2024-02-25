«Ак Барс» отреагировал на попадание на «Автомобилист» эпизодом из мультфильма «Тачки»

Пресс-служба казанского «Ак Барса» иронично отреагировала на попадание в первом раунде Кубка Гагарина на екатеринбургский «Автомобилист», опубликовав эпизод из популярного мультфильма «Тачки».

Видео доступно в телеграм-канале «Ак Барса».

«Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (82) – на четвёртой строчке, при этом казанцы ещё проведут заключительный матч регулярного чемпионата, в котором примут на домашнем льду «Адмирал» (26 февраля)

Старт серии между казанским «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом» запланирован на 29 февраля и пройдёт в столице Татарстана. Встречи пройдут 2, 4 ,6, 8*, 10* и 12* марта (*если потребуется).