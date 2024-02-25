Н. Заварухин: хотелось ли попасть на родной «Салават»? Что Богом велено, туда и попали

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ для своей команды, а также выразил мнение о том, что ему удалось избежать противостояния с бывшим клубом – уфимским «Салаватом Юлаевым» – в первом раунде Кубка Гагарина.

«Итоги регулярного сезона? По календарю были серии, когда проводили семь игр за 14 дней. Хотели больше внимания уделить восстановлению команды в этом сезоне. Есть парни, которые прибавили в этом сезоне, не было в этом году таких явных спадов, как в предшествующем сезоне, [прошли] без длинных серий поражений.

Не хотелось ли с человеческой точки зрения сыграть против родного «Салавата»? Я не думал — мне говорили, и с братом сегодня парой слов перекинулся. Что Богом велено, туда и попали», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 он сыграет с казанским «Ак Барсом». Старт серии запланирован на 29 февраля и пройдёт в столице Татарстана.