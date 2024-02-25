Ротенберг: следующая игра для СКА – это будет совершенно другой вид спорта

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг выразил мнение о том, что его команда едва не спасла игру с «Куньлунь Ред Стар» (2:3), уступая в счёте 0:3.

«Если посмотрите нашу статистику — за эти три года мы вытащили больше всех матчей за всю историю КХЛ. Не только с «Куньлунем». Мы всегда будем играть до конца при любом счете. Будем стремиться выиграть. В хоккее много примеров. За 30 секунд можно забить гол. Соответственно, спокойно можно было выиграть этот матч. Не хватило эмоций. Мы летали в Минск, вернулись. Была яркая игра с «Динамо», это тяжелый соперник, возможный наш соперник в плей-офф. Мы не готовимся заранее — это не театр и не фильм. Я недавно смотрел фильм «Пчеловод» — там заранее все понятно в этом фильме. А в хоккее все бывает по-разному. Игра диктует свой сценарий — и это вызов.

Сегодня мы завели ребят, они хотели победить, но не хватило одного гола, чтобы сравнять счет. Это хороший опыт для нас перед плей-офф. «Куньлунь» — сильный спарринг-партнер. Сегодня они сыграли здорово, показали очень быстрый хоккей. Когда играешь на таких скоростях, с таким соперником — это очень хорошо перед плей-офф.

Сами понимаете, матч с соперником, который играет на второй или первой скорости, дал бы только плохие эмоции. Неправильную подготовку в преддверии следующей игры. А следующая игра — это будет совершенно другой вид спорта. Для нас это хороший урок. Огромная благодарность сопернику за такую самоотверженную и быструю игру сегодня», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА на официальном сайте клуба.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Потенциальным оппонентом по первому раунду Кубка Гагарина для подопечных Романа Ротенберга станет нижегородское «Торпедо» (74) или московский ЦСКА (75).