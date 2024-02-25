Ротенберг: хотели выйти на «Торпедо»? Тех, кто выбирает соперника, не должно быть в спорте

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказал своё отношение о разговорах о возможном подборе соперника по первому раунду Кубка Гагарина – 2024.

«СКА больше хотел выйти на Ларионова, чем на Квартальнова? Мы никогда не выбираем соперников. Я верю в карму. Любой человек, который либо специально выбирает соперников, либо сдаёт игры — таких не должно быть в спорте. Мы готовы играть с любым соперником. Чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужно обыграть всех. Поэтому таких мыслей вообще у нас нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Потенциальным оппонентом по первому раунду Кубка Гагарина для подопечных Романа Ротенберга станет нижегородское «Торпедо» (74) или московский ЦСКА (75).