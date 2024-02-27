«Я рад». Гашек прокомментировал решение НХЛ не включать Чехию в состав нового турнира

Известный бывший чешский вратарь Доминик Гашек высказался о решении НХЛ не включать сборную Чехии в состав участников на предстоящий в 2025 году Турнир четырёх наций.

«Вы знаете мою точку зрения на нынешнее отношение НХЛ. Вот почему я рад, что, учитывая нынешнюю ситуацию, наша национальная команда не будет принимать участие в этом турнире. Я мог бы объяснить почему, но не думаю, что это необходимо. Вы, вероятно, знаете мою позицию по НХЛ и СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Гашек в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в начале февраля этого года НХЛ объявила о новом событии по ходу сезона-2024/2025 – о Турнире четырёх наций, в рамках которого пройдут международные матчи между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США. Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Каждая команда будет состоять из 23 игроков НХЛ (20 полевых и три вратаря), выбранных каждой национальной ассоциацией.