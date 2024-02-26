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«Рейнджерс» прервали десятиматчевую победную серию в НХЛ

«Рейнджерс» прервали десятиматчевую победную серию в НХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал десятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Напомним, в своём последнем матче команда неожиданно уступила «Коламбус Блю Джекетс» со счётом (2:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что Рейнджерс» повторили клубный рекорд по продолжительности победной серии, установленный в сезоне-1972/1973.

Отметим, «Рейнджерс» до матча с «Коламбусом» не проигрывали в регулярном чемпионате НХЛ с 27 января.

На данный момент «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, лидирует на Востоке, набрав 81 очко.

В следующем матче «Рейнджерс» вновь сыграют с «Коламбусом». Матч состоится 29 февраля.

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