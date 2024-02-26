Патрика Кейна встретили овациями на арене «Чикаго» во время матча с «Детройтом»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали «красные крылья» со счётом 3:2 в овертайме.

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн был встречен овациями во время первого коммерческого перерыва в матче. На медиакубе показали трогательный ролик с благодарностью форварду за многолетнюю игру за «Блэкхоукс». Публика стоя благодарила Кейна овациями.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Примечательно, что победный гол в матче в овертайме забил Кейн. 35-летний американский форвард является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс».