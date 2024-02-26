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Патрика Кейна встретили овациями на арене «Чикаго» во время матча с «Детройтом»

Патрика Кейна встретили овациями на арене «Чикаго» во время матча с «Детройтом»
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В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали «красные крылья» со счётом 3:2 в овертайме.

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн был встречен овациями во время первого коммерческого перерыва в матче. На медиакубе показали трогательный ролик с благодарностью форварду за многолетнюю игру за «Блэкхоукс». Публика стоя благодарила Кейна овациями.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Примечательно, что победный гол в матче в овертайме забил Кейн. 35-летний американский форвард является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Спронг (Фишер, Фаббри) – 19:19     1:1 Энтвистл (Донато, Джонсон) – 23:29     2:1 Фолиньо (Бедард, Джонс) – 37:52 (pp)     2:2 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 55:44     2:3 Кейн (Дебринкэт) – 61:43    
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