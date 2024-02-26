Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером регулярки КХЛ

Завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Лучшим снайпером регулярки стал нападающий «Авангарда» Рид Буше, забросивший 44 шайбы в 64 матчах.

Второе место в списке снайперов регулярного чемпионата КХЛ занял нападающий «Спартака» Николай Голдобин. На счету форварда красно-белых 37 шайб в 67 матчах.

Замкнул тройку лучших снайперов сезона нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, который отметился 32 голами в 62 матчах.

Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 29 февраля. Напомним, московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента. Бело-голубые во второй раз в своей истории стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. Впервые «Динамо» стало обладателем Кубка Континента в сезоне-2013/2014.