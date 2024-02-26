Олимпийский чемпион отреагировал на важный рекорд Никиты Гусева в КХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал рекорд нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ. Форвард набрал 86 (23+63) очков и побил предыдущий рекорд Сергея Мозякина.

«Он большой молодец, рад за Никиту, который всегда был одним из лучших бомбардиров. Гусев — лидер, никогда не стеснялся, брал инициативу на себя. Этот нападающий себя давно нашёл, просто в прошлом году произошёл небольшой сбой, а в этом сезоне Никита продемонстрировал роскошную игру. Он сам рад и радует нас всех. Здорово, что Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один сезон, поздравляю. Хорошо, если и в плей-офф Никита будет себя проявлять аналогичным образом», – сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.