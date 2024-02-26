В «Чикаго» состоялась церемония вывода из обращения игрового номера Криса Челиоса

Перед матчем «Чикаго» с «Детройтом» состоялась торжественная церемония вывода из обращения игрового номера 7 легендарного защитника Криса Челиоса. Игрок обороны выступал за «Блэкхоукс» с 1990 по 1999 год.

На церемонии присутствовали бывшие игроки «Чикаго» и звёзды различных видов спорта, представлявшие город.

«Моё сердце никогда не покидало Чикаго. И я вернулся навсегда», — сказал Челиос на торжественной церемонии.

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Челиос является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (в 1986 году в составе «Монреаль Канадиенс», в 2002 и 2008 годах в составе «Детройт Ред Уингз»). Всего за карьеру в НХЛ американский защитник провёл 1644 матча и набрал 948 (185+763) очков в регулярных чемпионатах.