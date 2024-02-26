Майкл Джордан во время хоккейного матча сообщил о смерти члена семьи

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан рассказал о смерти члена семьи. Из-за этого прославленный игрок был вынужден пропустить матч НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз», в рамках которого проходила церемония вывода из обращения игрового номера Криса Челиоса. Крис выступал за «Чикаго» в период с 1990 по 1999 год. «Блэкхоукс» закрепят за ним седьмой номер.

«Майкл Джордан сказал, что у него умер член семьи. Поэтому он не смог присутствовать на церемонии вывода из обращения игрового номера Криса Челиоса», — написал журналист Чарли Румелиотис на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот страницы Чарли Румелиотиса

При этом Джордан отправил приветственное видеообращение, которое транслировалось на арене.