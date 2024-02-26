Кокорев: Бракко не выдержал конкуренцию в «Сочи». Думали, это будет игрок другого плана

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о легионерах команды и заявил, что нападающий Джереми Бракко не оправдал надежд.

«Легионеры? У Криштофа было хорошее начало, потом он сильно заболел как раз тогда, когда у нас пошёл спад. Он был основным центром, выбыл на полтора месяца. Концовку он отыграл на своём уровне. Понимаю, что после такой серьёзной болезни было тяжело показывать результаты, но он справился.

Джесси Грэм – атакующий защитник, который играет в большинстве, обладает хорошим катанием и первым пасом. По сезону это зачёт для нас.

Что касается Бракко, мы думали, что это будет другого плана игрок, что он будет много забивать и бросать. Смотрели его показатели до этого, но он, к сожалению, здесь так себя не проявил. Не выдержал конкуренцию и концовку не играл», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После перехода из «Барыса» Бракко провёл 33 матча за «Сочи», в которых набрал 15 (8+7) очков.