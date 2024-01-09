Кокорев — о ситуации с Бракко: он не показывает то, что мы от него ждём

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев заявил, что пока недоволен игрой нападающего Джереми Бракко, который был обменян в сочинский клуб по ходу текущего сезона из «Барыса».

«Команда потерпела 14 поражений подряд, и вот в такой момент легионер Джереми Бракко зачастую не проходит в состав? Это наша внутренняя кухня. Но, скажем так, он пока не показывает то, что мы от него ждём», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Текущий сезон Бракко начал в составе «Барыса», за который провёл шесть матчей, забросив лишь одну шайбу. После перехода в «Сочи» американский нападающий провёл 28 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.