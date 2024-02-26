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Хет-трик Дроздова и гол Кузьмина на 60-й минуте помогли «Салавату» обыграть «Северсталь»

Хет-трик Дроздова и гол Кузьмина на 60-й минуте помогли «Салавату» обыграть «Северсталь»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Дроздов (Кузьмин) – 15:48 (5x5)     2:0 Дроздов – 16:16 (5x5)     2:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 18:16 (5x5)     2:2 Иванцов (Ильин, Скоренов) – 22:01 (5x4)     2:3 Моисеев – 22:32 (5x5)     3:3 Дроздов (Хмелевски, Шаров) – 42:19 (5x4)     4:3 Кузьмин (Орлович-Грудков, Ефремов) – 59:32 (5x5)    

Первая заброшенная шайба в этом матче состоялась во второй половине первого периода – отличился 24-летний белорусский нападающий уфимцев Иван Дроздов. Уже через 28 секунд он же оформил дубль. Однако сохранить преимущество в две шайбы «Салавату» не удалось – подопечные Виктора Козлова пропустили в конце первого и в начале второго периода, по шайбе на свой счёт записали хоккеисты «Северстали» Руслан Абросимов и Илья Иванцов. Спустя минуту после того, как гости сравняли счёт, им же удалось и выйти вперёд благодаря шайбе Дмитрия Моисеева. В начале заключительной двадцатиминутки Дроздов оформил первый хет-трик за карьеру в КХЛ, сравняв счёт в матче. За 38 секунд до конца матча Глеб Кузьмин принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, обе команды уже знают своих оппонентов по первому раунду Кубка Гагарина – «Салават Юлаев» встретится с челябинским «Трактором», а «Северсталь» — с московским «Спартаком».

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