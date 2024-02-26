Хет-трик Дроздова и гол Кузьмина на 60-й минуте помогли «Салавату» обыграть «Северсталь»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Первая заброшенная шайба в этом матче состоялась во второй половине первого периода – отличился 24-летний белорусский нападающий уфимцев Иван Дроздов. Уже через 28 секунд он же оформил дубль. Однако сохранить преимущество в две шайбы «Салавату» не удалось – подопечные Виктора Козлова пропустили в конце первого и в начале второго периода, по шайбе на свой счёт записали хоккеисты «Северстали» Руслан Абросимов и Илья Иванцов. Спустя минуту после того, как гости сравняли счёт, им же удалось и выйти вперёд благодаря шайбе Дмитрия Моисеева. В начале заключительной двадцатиминутки Дроздов оформил первый хет-трик за карьеру в КХЛ, сравняв счёт в матче. За 38 секунд до конца матча Глеб Кузьмин принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче.

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Напомним, обе команды уже знают своих оппонентов по первому раунду Кубка Гагарина – «Салават Юлаев» встретится с челябинским «Трактором», а «Северсталь» — с московским «Спартаком».