Стали известны все пары Восточной конференции в первом раунде Кубка Гагарина — 2024

После завершения встречи лидеров Восточной конференции в Магнитогорске между «Металлургом» и омским «Авангардом», в которой сильнее оказались подопечные Андрея Разина – 3:1, определились все пары первого раунда Кубка Гагарина – 2024 этой конференции.

«Металлург» сохранил за собой первое место Востока и сыграет с дальневосточным «Амуром», а «Авангард» получил в оппоненты тольяттинскую «Ладу». Накануне стало известно, что «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором», а «Ак Барс» — с екатеринбургским «Автомобилистом».

Кубок Гагарина — 2024

Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Амур» (8) — старт серии 1 марта;

«Авангард» (2) – «Лада» (7) — старт серии 1 марта;

«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля;

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля.