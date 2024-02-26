Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о серии с «Амуром»: губернатор у них сильно участвует. Легко точно не будет

Разин — о серии с «Амуром»: губернатор у них сильно участвует. Легко точно не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на попадание на хабаровский «Амур» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 после победы над омским «Авангардом» (3:1) в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

«На разминке потряхивало даже тех, кого не должно было. Понятно, что игра за первое место, ответственность свалилась. Но в первой же смене, когда шайба на лёд падает, волнение уходит. Те ребята, которые хотели воспользоваться шансом, они им воспользовались.

«Амур» — команда с хорошим составом, ребята из первых двух пятёрок поиграли на хорошем уровне. Плюс губернатор у них сильно участвует в делах команды, поэтому я думаю, что они будут из кожи вон лезть, чтобы нас обыграть. Так что серия лёгкой точно не будет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на первом месте. Они начнут свой поход за Кубком Гагарина играми с хабаровским «Амуром» в первом раунде.

Календарь матчей Кубка Гагарина - 2024.
Материалы по теме
Разин: знал, что молодёжь «Металлурга» будет рвать и метать. А всякие разговоры, гадости…
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android