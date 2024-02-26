Морозов: состав участников плей-офф доказывает — меры по увеличению конкуренции работают

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что состав участников предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина – 2024 наглядно демонстрирует работу лиги по увеличению конкуренции в чемпионате.

«Определились все пары розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, и их состав доказывает, что меры по увеличению конкуренции в лиге работают – «Спартак» и «Трактор» вернулись в плей-офф после годового отсутствия, громко заявила о себе «Лада» после возвращения в КХЛ. Со второго раунда команды из разных конференций сыграют друг против друга – нет сомнений, что это тоже добавит зрелищности решающему этапу сезона», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, стали известны все участники предстоящего плей-офф КХЛ. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».