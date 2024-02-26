С. Фёдоров — о поражении с 3:1: не совсем понятно, почему ЦСКА не выдержал

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение армейцев в заключительной выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Соперника с победой. Мы хорошо начали игру, счёт был по игре. Не совсем дисциплинированные действия в концовке. Зная это, тем не менее мы фолили. «Динамо» использовало наши действия, забило важные голы и в результате выиграло в овертайме. Я не думаю, что наши ребята думали о том, что это последняя игра регулярки и так далее.

Цель была одна – показать хорошую игру, показать хорошую начинку. И это нам удавалось, но концовка… Не совсем понятно, почему не выдержали, почему не сыграли по счёту и почему допустили эти удаления. У меня всё», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом».