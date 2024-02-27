30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас»

Сегодня, 27 февраля, «Даллас Старз» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Айдердерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1 — ОТ).

В составе «Даллас» заброшенными шайбами отметились Мэтт Дюшейн и Логан Стэнковен.

За «Айлендерс» голами отличились Райан Пулок и Кайл Маклин. Ворота команды защищал российский голкипер Илья Сорокин, совершивший 30 сейвов.

После 58 матчей «Айлендерс» занимает 11-е место в Восточной конференции с 62 очками. «Даллас» расположился на второй строчке в Западной конференции, набрав 79 очков в 6 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш».