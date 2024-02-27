Кожевников назвал главного фаворита в Кубке Гагарина — 2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает московское «Динамо» главным фаворитов в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Главный фаворит у нас – „Динамо“. Вообще по всему. Если брать Запад, то „Динамо“ больше фаворит, чем СКА», — приводит слова Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал причины успешной игры московского «Динамо» в нынешней регулярке, где бело-голубые стали обладателями Кубка Континента.