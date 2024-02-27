Р. Ротенберг: на тренировке СКА было больше зрителей, чем ходят на игры в других городах

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о посещаемости «СКА Арены» на играх и тренировках команды.

«Мы установили рекорд, такого не было никогда. На нашу тренировку пришло больше болельщиков, чем обычно вмещает «Ледовый» или чем ходят на игры в других городах. Мы это ценим. Мы получили 15 тыс. заявок [от болельщиков на посещение открытой тренировки]. Мы максималисты, была задача собрать 22 тысячи. Мне сказали, около 15 тыс. пришло сегодня. Надо ещё проверить, но в любом случае, это больше, чем вмещает «Ледовый» или чем ходят на официальные игры в других городах. В будний день столько людей приехало, столько улыбок. Лучшей эмоциональной подпитки не придумать. Мы в этом сезоне установили рекорд средней посещаемости благодаря переезду на «СКА Арену». Очень этим гордимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.