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The Athletic назвал Цыплакова главным свободным агентом для клубов НХЛ в Европе

The Athletic назвал Цыплакова главным свободным агентом для клубов НХЛ в Европе
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Журналист Кори Пронман в статье на сайте The Athletic высоко оценил шансы нападающего «Спартака» Максима Цыплакова заиграть в НХЛ.

«Цыплаков – главный свободный агент Европы в этом сезоне. 25-летний вингер является одним из лучших нападающих КХЛ в этом сезоне. Это большой и мощный нападающий, который играет в очень физический хоккей. Он также обладает отличными навыками владения шайбой, атакующим хоккейным чутьем и способностью к броскам. Внутри зоны нападения он довольно опасен и может бросить вызов голкиперам разными способами. Главная проблема Цыплакова – его катание. Оно у него тяжёлое, ему не хватает скорости НХЛ. У него есть хорошие шансы стать игроком НХЛ нижних звеньев», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне Максим Цыплаков принял участие в 65 матчах за московский «Спартак», отметившись 47 (31+16) результативными действиями.

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