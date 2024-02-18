«Со мной общались, но сейчас это не главное». Цыплаков — об интересе из НХЛ

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков высказался об интересе к нему от клубов Национальной хоккейной лиги.

«Я стараюсь не задумываться о предложениях от клубов НХЛ. Я сейчас играю в „Спартаке“, тут нет смысла общаться или что-то делать заранее. Со мной общались, но сейчас для меня это не главное. Нет предела совершенству, надо стараться играть лучше и увереннее», — приводит слова Цыплакова ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Максим Цыплаков принял участие в 62 матчах за московский «Спартак», отметившись 47 (31+16) результативными действиями при показателе полезности «+16».

«Спартак» с 84 очками в активе располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.