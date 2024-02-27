Максим Гончаров рассказал, что станет решающим фактором в серии «Ак Барс» — «Автомобилист»

Бывший защитник клубов КХЛ Максим Гончаров поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс — «Автомобилист» и заявил, что игра спецбригад станет решающей в вопросе выявления победителя противостояния.

«Здесь будет, думаю, серьёзная заруба. И там, и там хорошие составы. Будет интересно, возможно, серия затянется до семи матчей. Легко точно не будет. Тут тоже большие мастера, поэтому будет интересно посмотреть, как будут две системы работать друг против друга.

Что будет решающим в этой серии? Кто из спецбригад лучше сыграет, думаю, тот и выиграет серию», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

Первый матч серии состоится в Казани 29 февраля. Матч начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии между этими командами победу одержал «Ак Барс» со счётом 3-1.