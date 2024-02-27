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КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» за непристойное поведение фанатов в матче с «Динамо»

КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» за непристойное поведение фанатов в матче с «Динамо»
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Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ, лига приняла решение вынести предупреждение нижегородскому «Торпедо» за поведение болельщиков в домашнем матче с московским «Динамо» 2 февраля. Фанаты нижегородцев демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков гостей, а также забросали лёд посторонними предметами.

«После изучения всех фактов, связанных с поведением болельщиков, произошедших во время матча №665 «Торпедо» — «Динамо» Москва, лига приняла решение вынести предупреждение ХК «Торпедо» за нарушение требований пп. «е» п. 4 ст. 6 технического регламента КХЛ и пп. 4.5, пп. 4.8 п. 4 правил поведения в спортсооружении (приложение №6 к техническому регламенту КХЛ)», — заявили в пресс-службе КХЛ.

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