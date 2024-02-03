Гендиректор «Динамо» — о поведении болельщиков «Торпедо»: это не красит нижегородский клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал инцидент с поведением болельщиков «Торпедо», произошедший в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичная команда одержала гостевую победу в овертайме – 2:1 ОТ.

«Считаю, что болельщики домашней команды должны относиться с уважением к игрокам и болельщикам приезжей команды. Произошедшая ситуация не красит ни болельщиков нижегородского клуба, ни сам клуб.

Ждём ли мы дисциплинарных санкций от КХЛ для «Торпедо» или просто хотим обратить внимание на инцидент? В первую очередь мы действительно хотим обратить внимание на эту историю. Со своей стороны хочу заметить, что болельщики московского «Динамо» никогда не позволяют себе такого отношения к болельщикам и хоккеистам других команд.

На хоккей приходят дети, женщины, которым неприятно это видеть. Хоккей – это вид спорта, который воспитывает мужество и хорошие качества и ни в коем случае не олицетворяет то, что творилось на вчерашней игре», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, что после завершения вчерашней встречи болельщики хозяев демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков гостей, а также забросали лёд посторонними предметами, некоторые из которых летели в сторону хоккеистов «Динамо».