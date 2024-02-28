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Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 28 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла в гостях «Филадельфии Флайерз» в мачте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:6 (0:1, 1:0, 1:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бринк (Фрост, Стаал) – 02:22     1:1 Пол (Хагель) – 24:35     2:1 Фёрстер (Фрост) – 40:54     3:1 Санхайм (Кейтс, Хэтэуэй) – 43:08     4:1 Уокер (Фараби, Силер) – 46:55     4:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 54:34     5:2 Кейтс (Пилинг) – 55:22     6:2 Йорк (Санхайм) – 57:41    

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк, Тайсон Фёрстер, Трэвис Санхайм, Шон Уокер, Ноа Кейтс и Кэм Йорк.

За «Тампу» голами отличились Ник Пол и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. Ворота команды защищал россиянин Андрей Василевский, совершивший 23 сейва.

После 60 матчей «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с 69 очками. «Тампа» расположилась на восьмой строчке, набрав 69 очков в 61 игре.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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