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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Ванкувер» в овертайме

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Ванкувер» в овертайме
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В Ванкувере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хёгландер (Майерс, Михеев) – 10:23     2:0 Бёзер (Миллер, Гронек) – 17:43 (pp)     2:1 Ракелль (Кросби) – 22:13     2:2 Ракелль (Кросби, Малкин) – 29:36 (pp)     3:2 Миллер (Петтерссон, Демко) – 30:05 (sh)     3:3 Эллер (Пуустинен, Летанг) – 49:45     3:4 Карлссон (Эллер, Смит) – 61:42    

На 11-й минуте первого периода Нильс Хёгландер с передач Тайлера Майерса и Элиаса Петтерссона открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Брок Бёзер с передач Джей Ти Миллера и Филипа Гронека удвоил преимущество хозяев.

В начале второго игрового отрезка Рикард Ракелль с передачи Сидни Кросби размочил счёт в игре. В середине периода Рикард Ракелль с передач Евгения Малкина и Сидни Кросби сделал счёт 2:2. Спустя 29 секунд Джей Ти Миллер с передач Элиаса Петтерссона и Тэтчера Демко вновь вывел «Кэнакс» вперёд.

На 10-й минуте третьего периода Ларс Эллер с передач Валттери Пуустинена и Криса Летанга во второй раз в игре сделал счёт равным.

В овертайме победу гостям принёс Эрик Карлссон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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