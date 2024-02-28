Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Ванкувер» в овертайме

В Ванкувере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
На 11-й минуте первого периода Нильс Хёгландер с передач Тайлера Майерса и Элиаса Петтерссона открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Брок Бёзер с передач Джей Ти Миллера и Филипа Гронека удвоил преимущество хозяев.
В начале второго игрового отрезка Рикард Ракелль с передачи Сидни Кросби размочил счёт в игре. В середине периода Рикард Ракелль с передач Евгения Малкина и Сидни Кросби сделал счёт 2:2. Спустя 29 секунд Джей Ти Миллер с передач Элиаса Петтерссона и Тэтчера Демко вновь вывел «Кэнакс» вперёд.
На 10-й минуте третьего периода Ларс Эллер с передач Валттери Пуустинена и Криса Летанга во второй раз в игре сделал счёт равным.
В овертайме победу гостям принёс Эрик Карлссон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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