Андрей Назаров рассказал, на чём нужно сделать акцент для победы в Кубке Гагарина

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, на что команды должны обратить внимание для достижения успеха в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Мой прогноз на плей-офф КХЛ? Думаю, что должен победить самый сильный как психологически, так и физически. И, конечно, самый фартовый, потому что-то без везения и удачи кубки в большом спорте не выигрываются. Знаете, как говорят: «Везёт тому, кто везёт». Именно совокупность всех этих факторов позволит достичь главного результата – поднять над головой Кубок Гагарина и получить большие премиальные», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Обладателем Кубка Континента стало московское «Динамо».